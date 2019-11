RPO otrzymał kilka tysięcy skarg na skandaliczne zachowanie Nergala

"O Matko pełna miłosierdzia módl się za nami” – taki napis widnieje na obrazie Matki Bożej, który zbezcześcił Adam Darski. Lider grupy Behemoth zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym depcze obraz Najświętszej Maryi Panny. Pod zdjęciem znalazło się wiele wpisów, które pochwalają zachowanie muzyka. Nie brakuje jednak także krytycznych komentarzy. "Człowieku gdyby ktoś Ci nie okazał kilka lat temu tego miłosierdzia po którym teraz depczesz to prawdopodobnie nie było by Cię na tym świecie. Ale tak to jest jak ktoś nie warty zapamiętania próbuję przypomnieć o sobie na siłę" – napisał jeden z internautów.

Jak poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, do jego biura wpłynęło kilka tysięcy wniosków dotyczących skandalicznej prowokacji Nergala. W skargach obywatele podnoszą, że naruszone zostały ich uczucia religijne.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że jako konstytucyjny organ ochrony praw człowieka w swojej działalności nieustannie podkreśla ważne znaczenie wolności słowa, gwarantującej możliwość uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. Rzecznik podkreśla, że Konstytucja RP w równym stopniu chroni również wolność sumienia i wyznania każdej osoby. – Należy pamiętać, że korzystanie z wolności słowa nie może być usprawiedliwieniem do bezprawnego naruszania dóbr osobistych innych osób ani ich uczuć religijnych – wskazuje rzecznik.

Bodnar podkreśla, że przepisy prawa polskiego i międzynarodowego zapewniają ochronę także wypowiedziom posługującym się pewną przesadą, prowokacją, a nawet inwektywą, zwłaszcza, gdy ich przedmiotem są kwestie budzące silne kontrowersje, a wypowiedź ma charakter polemiczny.

To nie pierwsze tego typu zachowanie "Nergala". Przypomnijmy, że w przeszłości Adam Darski podarł Biblię, a także śpiewał do Jezusa ukrzyżowanego na sztucznym penisie.