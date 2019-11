Bodnar: Juszczyszyn jest bohaterem

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki zawiesił poprzez zarządzenie Pawła Juszczyszyna. Sędzia Juszczyszyn, powołując się na wyrok TSUE, zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia listy poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie odwołał go minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zdaniem rzecznika, Juszczyszyn miał "absolutne prawo" do wydania oświadczenia i zadanie pytania Kancelarii Sejmu. – Sędziowie, którzy opowiadają się za wartościami dot. niezależności sądownictwa, spotykają się z szykanami i sankcjami – powiedział RPO w programie "Gość Wydarzeń".

– Jeżeli zobaczymy, ile prowadzonych jest postępowań w stosunku do sędziów, którzy protestują przeciwko zmianom naruszającym standardy sądownictwa, to one się układają w pewien ciąg. Wiadomo, że jak jakiś sędzia powie coś mocniejszego, weźmie udział w jakimś wydarzeniu, to zainteresuje się nim rzecznik dyscyplinarny i zostanie wszczęte postępowanie – stwierdził Adam Bodnar.

– To co jest nowe w tej sprawie, to że sędzia został zawieszony w czynnościach. Tego typu przepisy są normalne, ale w sytuacjach, gdy pozostawianie kogoś na stanowisku może zaszkodzić jakiemuś interesowi. Ten przypadek to wywoływanie skutku, by inni sędziwie się bali – dodał RPO.

W środę swoje stanowisko ws. sędziego Juszczyszyna opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości informując, że "żaden sędzia nie ma prawa oceniać statusu innego sędziego, wykorzystując do tego celu postępowanie dowodowe w konkretnej sprawie". W komunikacie resortu pokreślono również, że minister Ziobro miał prawo odwołać Juszczyszyna z delegacji do sądu wyższej instancji.