Prezydent podpisał pięć ustaw

Jak podaje Kancelaria Prezydetna, dnia 20 grudnia 2019 r. Andrzej Duda podpisał:

1. Ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej;

2. Ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

3. Ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw;

4. Ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

5. Ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne.

Trzynasta emerytura z Funduszu Solidarnościowego

Jedna z ustaw, którą podpisał prezydent (chodzi o ustawę o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw) zakłada, że tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami obsługi będą mogły być finansowane z pieniędzy Fundusz Solidarnościowego. Z tego samego źródła finansowane mają też być renta socjalna i zasiłek pogrzebowy. Fundusz został powołany w ubiegłym roku, po sejmowym proteście osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Zgodnie z projektem pieniądze na 13. emerytury są kosztami Funduszu. Tym samym Fundusz przekaże do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Pożyczka nie będzie oprocentowana.

