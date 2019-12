Sejmowa wyprzedaż tabletów. "Sprzęt odkupiłem dla dzieciaków"

Nie można się dziwić – ceny sprzętu były naprawdę atrakcyjne. Najtańszy tablet kosztował zaledwie 70 zł. Chodzi o tablety posłów poprzedniej, VIII kadencji.

Jak przekazała Interii Kancelaria Sejmu, do tej pory ledwie 20 posłów zdecydowało się na na zwrot sprzętu. Większość postanowiły wykupić tablety. Wyceną poselskich iPad’ów zajmują się zewnętrzni eksperci, rzeczoznawcy. "Ceny wahały się od 70 zł (pojedynczy przypadek bardzo zniszczonego i uszkodzonego tabletu) do 1080 zł (kilka egzemplarzy w najlepszym stanie). Średnia cena większości urządzeń to 350 - 500 zł" –dowiedziała się Interia od urzędników Centrum Informacyjnego Sejmu.

– Zapłaciłem około 500 zł – mówi Jan Grabiec z PO. – Odkupiłem tablet. Został wyceniony na jakieś 400 zł – wskazuje poseł PiS Jerzy Polaczek. usłyszeliśmy od Jerzego Polaczka z PiS. – Za swój tablet zapłaciłam 450 zł – powiedziała Interii Agnieszka Ścigaj z klubu PSL-Kukiz’15.

Teraz Kancelaria Sejmu planuje zakup 600 nowych urządzeń. Wszystko to ma kosztować ponad milion złotych.