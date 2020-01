Rafał Ziemkiewicz ostro o Biedroniu. Padły mocne słowa

Akurat to, że jest homoseksualistą, to jedyne co można o nim powiedzieć dobrego – napisał o europośle Robercie Biedroniu publicysta Rafał Ziemkiewicz.

Lewica ciągle nie wskazała swojego kandydata na prezydenta. Kilka dni temu Krzysztof Śmieszek zamieścił w internecie zaskakujący wpis, który wielu zinterpretowało jako zapowiedź jego startu w majowych wyborach. Tak jednak nie będzie. Wczoraj lider SLD Włodzimierz Czarzasty poinformował, że na kandydata na prezydenta Polski będzie rekomendował szefa Wiosny Roberta Biedronia. Publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz napisał o Biedroniu na swoim profilu na Twitterze. Stwierdził, że jedyne, co o tym polityku można powiedzieć dobrego, to fakt, że jest homoseksualistą. "Ważniejsze, że jest głupkiem, notorycznym oszustem, drobnym cwaniaczkiem, zainteresowanym wyłącznie zapewnieniem sobie dostatku i wygody, a także przekręciarzem i antypolskim oszczercą" – stwierdził Ziemkiewicz. Wcześniej sytuację wokół kandydata Lewicy na prezydenta skomentował Roman Giertych. Na mecenasa spadła fala krytyki za wpis, w którym wymienił Krzysztofa Śmiszka i Roberta Biedronia. Posłanka Barbara Nowacka (KO) oskarżyła go o homofobię.