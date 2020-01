Dziennikarz "Gazety Wyborczej" brutalnie pobity. Trafił do szpitala

Jak wskazuje portal, do pobicia miało dojść w noc sylwestrową, lecz oficjalnie zawiadomienie o przestępstwie złożono tydzień później. Maciej Stasiński miał zostać zaatakowany w małej miejscowości na terenie gminy Lesznowola, w okolicach Wólki Kosowskiej.

Dziennikarz miał zwrócić uwagę grupie Azjatów - jak się okazuje Wietnamczyków - na ich "niestosowne zachowanie", a ci otoczyli go i dotkliwie pobili. Stasiński z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Rzecznik policji w Piasecznie potwierdził ustalenia portalu. – Mogę jedynie potwierdzić, że takie zdarzenie miało miejsce – powiedział nadkom. Jarosław Sawicki. Nie wiadomo dokładnie, co wywołało reakcję dziennikarza ani, co powiedział on napastnikom – czytamy.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wpłynęło na policję w Lesznowoli 7 stycznia.