"Bardzo rozpychamy się na arenie międzynarodowej. Dlatego jesteśmy atakowani"

– Byliśmy przez dwa lata na skutek decyzji politycznych i wsparcia innych krajów członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, tym członkiem ze świetnym wynikiem w głosowaniu. Dostaliśmy 190 głosów. Nie było ani jednego głosu przeciwko Polsce. To pokazuje jaka jest nasza rzeczywista pozycja na tej najszerzej pojętej arenie międzynarodowej, dlatego że w ONZ są prawie wszyscy i tam prawie wszyscy, a wszyscy którzy brali udział w głosowaniu, zagłosowali za nami. To był wielki sukces Polski. Te dwa lata, kiedy byliśmy w RB, to także dobre lata. Zwieńczyliśmy je tym, że wróciliśmy także do misji pokojowych ONZ – wymieniał przywódca Polski.

Andrzej Duda zadeklarował: – Chcę żebyśmy byli państwem bezpiecznym, z silną gospodarką, państwem o liczącej się pozycji. Bardzo rozpychamy się na arenie międzynarodowej.

– Jak państwo widzicie, nie wszyscy są z tego zadowoleni. Dlatego jesteśmy atakowani, również i na różne sposoby. Tak to jest. To po prostu polityka. Jeżeli na arenie międzynarodowej starasz się powiększać swoją pozycję, zawsze niestety odbywa się to czyimś kosztem. Takie są tutaj reguły i takie są te procesy. Jeżeli odbywa się to czymś kosztem – wiadomo, że są także i niezadowoleni. Co robią? No atakują nas na różne sposoby. Ale taka jest rzeczywistość. Zawsze powtarzam: słabego się nie atakuje, nie opłaca się atakować słabego. Po co atakować słabego? Atakuje się silnego, tego kto ma pozycję po to by próbować jego pozycję osłabić. My dzisiaj rzeczywiście jesteśmy dużo silniejsi niż byliśmy. Chciałbym żebyśmy mogli dalej kontynuować tę politykę. Jestem przekonany, że ona jest ważna, nas buduje w oczach naszych zagranicznych partnerów – mówił prezydent.