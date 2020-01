Dwugłos w Konfederacji. Bosak odniósł się do słów Korwin-Mikkego

– Prezydent Rosji się ośmieszył, natomiast nie rozumiem, dlaczego my tak ostro reagujemy i dajemy się nabierać na to. Trzeba się z tego powodu śmiać. Nie wiem dlaczego my nie wykazujemy poczucia humoru. Trzeba się śmiać - tymi słowami Janusz Korwin-Mikke skomentował w Polsat News ostatni konflikt na linii Warszawa-Moskwa.

Krzysztof Bosak w rozmowie z radiem Wnet przyznał, że ma inne zdanie na ten temat. Polityk pochwalił rząd za zdecydowaną reakcję.

– Nie zgadzam się z Januszem Korwin-Mikke. Uważam, że reakcja rządu była dobra. Jedno sformułowanie z oświadczenia premiera Morawieckiego – stwierdził Bosak.

Dopytywany co ma na myśli, polityk sprecyzował, że chodzi mu o słowa premiera, który stwierdził, że naród rosyjski pragnie wolności i jest gotów odrzucić dziedzictwo komunizmu. – Przesadny optymizm, zbytek kurtuazji – ocenił.