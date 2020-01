LOT otwiera nowe połączenie. Z Warszawy polecimy na najnowocześniejsze lotnisko na świecie

Dziewiąte połączenie LOT-u do Azji - realizowane cztery dni w tygodniu - w zamierzeniach spółki ma uzupełnić ofertę dotychczasowych lotów do stolicy Chin na lotnisko Capital (PEK). Od teraz każdego dnia będzie się można dostać bezprzesiadkowo z Warszawy do Pekinu.

"Rok 2020 rozpoczynamy od uruchomienia połączenia na nowe lotnisko Pekin- Daxing. To oznacza, że od dzisiaj nasi pasażerowie będą mogli podróżować między Warszawą a stolicą Chin codziennie. Azja, a w szczególności rynek chiński jest dla nas istotny pod kątem rozwoju połączeń dalekiego zasięgu. Pekin-Daxing jako najnowocześniejszy port lotniczy na świecie jest ważną inwestycją także dla projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Docelowo po jego otwarciu, chcielibyśmy stać się przewoźnikiem pierwszego wyboru dla ruchu z Chin w tej części Europy" – mówi w rozmowie z "Do Rzeczy" Rafał Milczarski, Prezes LOT-u.

Jak przekonuje przewoźnik, rozkład połączeń do Pekinu-Daxing (PKX) został tak ułożony, aby zapewnić możliwie szybkie przesiadki w Warszawie rozpoczynające się od niespełna godziny dla pasażerów z Europy Zachodniej i Centralnej, w tym m.in. z: Kopenhagi, Hamburga, Berlina, Londynu, Paryża, Brukseli, Frankfurtu, Pragi, Wiednia, Budapesztu.

Lotnisko Pekin-Daxing (PKX) jest jednym z najnowocześniejszych portów lotniczych na świecie, kształtem przypominając wielką, sześcioramienną rozgwiazdę. Lotnisko zostało zaprojektowane przez brytyjską architektkę Zahę Hadid, od 2012 r. posiadającą brytyjski tytuł szlachecki. Dzięki wysokiej ergonomii terminala, jest w ocenie ekspertów jednym z najwygodniejszych dużych lotnisk dla pasażerów przesiadkowych.

Co ciekawe, cała inwestycja została wybudowana w szybkim jak na standardy lotniskowe okresie 5 lat, pochłaniając 11 mld dolarów. Pekin-Daxing dysponuje czterema pasami startowymi, a terminal umożliwia obsługę 72 mln pasażerów i 20 mln ton cargo rocznie. LOT przewiduje, że połączenie przyczyni się do zwiększania ruchu turystycznego, ale również wymiany handlowej Polska-Chiny.

Planowany rozkład nowego połączenia:

WARSZAWA – PEKIN

LO89 WAW-PKX 22:40-14:20+1 w poniedziałki, środy, piątki i soboty

LO91 WAW-PEK 14:55-06:35+1 we wtorki, czwartki i niedziele

PEKIN – WARSZAWA

LO90 PKX-WAW 16:00-18:45 we wtorki, czwartki, soboty i niedziele

LO92 PEK-WAW 08:45-11:30 w poniedziałki, środy i piątki