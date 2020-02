Nieoficjalnie: Polak na czele ważnej misji w Gruzji

Unijna misja w Gruzji ma wielkie znaczenie polityczne dla UE. Gruzja jest także obiektem zainteresowania polskiej dyplomacji. Źródła RMF FM wskazują, że "szefostwo w tej misji to bardzo ważna funkcja".

Misja EUMM zaczęła działać w 2008 roku w reakcji na atak Rosji na Gruzję. Celem inicjatywy jest obserwacja regionów Gruzji okupowanych przez Rosję, ale także mediacja między obiema stronami konfliktu. Jak podkreślają źródła rozgłośni, przywództwo tej misji wymaga "dyplomatycznej finezji". "Często trzeba negocjować z rosyjskimi generałami. (...) Bardzo dobrze, że szefem EUMM będzie dyplomata z doświadczeniem" – czytamy.

Marek Szczygieł jest byłym ambasadorem Rumunii, zajmował się też polityką bezpieczeństwa. Ma doświadczenie współpracy z organizacjami międzynarodowymi takimi jak ONZ czy OBWE. Szefostwo w misji w Gruzji Szczygieł obejmie po Duńczyku, który został mianowany ambasadorem w Kolumbii.

Co ciekawe, Polak był już raz szefem tej misji EUMM. Chodzi o generała Andrzeja Tyszkiewicza. W 2012 roku został on jednak uznany przez władze Abchazji za "persona non grata" i musiał opuścić misję.

"Unijna misja w Gruzji liczy około 200 osób, w tym między innymi 21 Szwedów, 21 Rumunów, 17 Niemców i 17 Polaków. Jej mandat wygasa w grudniu tego roku, ale z pewnością zostanie jak co roku ponownie przedłużony" – donosi RMF FM. Jak dodano, wybór Szczygła na przewodniczącego misji to już "tylko formalność".