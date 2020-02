„Do Rzeczy” nr 7: Ofensywa neomarksistów. Jak lewica zakłamuje polską historię

Presska "Do Rzeczy" nr 7

– Lewica – ta nowa od Adriana Zandberga i ta stara od Włodzimierza Czarzastego – jest wyczulona na jakikolwiek nawrót do przestrzeni publicznej treści faszyzujących, uznając je za groźbę powrotu do zbrodni drugiej wojny światowej. W drugą stronę to nie działa. Lewica nie widzi w przeszłości swojej formacji niczego niepokojącego – pisze Piotr Semka w artykule „Marks na słodko”.