Wiele osób nie rozumie, dlaczego tańczymy. Taniec to symbol, który wyzwala energię i manifestuje to, że kobiety same decydują o swoim ciele. W tym roku tańczymy, by zmienić definicję gwałtu – gwałt jest wtedy, kiedy nie ma zgody – mówiła w Senacie wicemarszałek izby Gabriela Morawska-Stanecka.

Dzisiaj rano w Senacie odbyła się akcja "One Billion Rising" (po polsku „Nazywam się miliard”), w ramach której parlamentarzystki wraz z działaczkami antyprzemocowymi z całej Polski zatańczyły przeciw przemocy wobec kobiet. Akcja po raz pierwszy ma miejsce w Walentynki, bierze w niej udział ponad 200 państw, w tym Polska. Akcja ma pomóc w nagłośnieniu problemu gwałtu na randkach. Jak piszą organizatorzy, „One Billion Rising” to wezwanie do mężczyzn i kobiet, by odmówili wspierania status quo póki gwałt i kultura gwałtu nie odejdą w przeszłość.