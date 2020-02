Kaleta odpowiada Tuskowi: To nie subtelna różnica, ale gigantyczna

W czwartek wieczorem Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia. Opozycja domagała się, aby te środki przeznaczyć na leczenie onkologiczne.

Całą sprawę skomentował na Twitterze były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk. "To bardzo subtelna różnica: opozycja chce przeznaczyć dwa miliardy na onkologię, a PiS na nowotwór" – napisał.

Na jego wpis postanowił odpowiedzieć wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Polityk przypomniał, jak wyglądało finansowanie służby zdrowia w czasie rządów PO-PSL. "To bardzo subtelna różnica, kiedy Pan odchodził z urzędu budżet NFZ wynosił 66 mld, a w tym roku będzie to 98 mld" – napisał wiceminnister. "W sumie to nie subtelna różnica, lecz GIGANTYCZNA, bo w 2014 nowotwór w postaci mafii vatowskich miał się świetnie" – dodał Kaleta.