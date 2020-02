Węgiel przed biurem premiera Morawieckiego. Górnicy ostrzegają rząd

Dziś rano rozpoczęły się strajki ostrzegawcze górników we wszystkich kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej. Manifestujący ostrzegają, że to dopiero początek.

– To z założenia jedynie ostrzeżenie. Chcemy uświadomić zarządowi spółki, że nie można przeciągać rozmów i negocjacji w nieskończoność. Górnicy z PGG oczekują konkretnych decyzji i działań – zapowiada Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej "Solidarności", a zarazem szef związku w PGG, cytowany przez RMF FM.

Na dwugodzinnym proteście jednak się nie skończyło. Związkowcy po zakończeniu strajku ostrzegawczego w kopalniach PGG przybyli do biura poselskiego premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie rozsypali węgiel, kable i ulotki. Podobną akcję przeprowadzono przed biurami innych posłów ze Śląska. Celem akcji miało być przypomnienie o problemie z importem i zwałami.