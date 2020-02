Lewica uderza w Szydło. Politycy grożą Trybunałem Stanu

W dzisiejszym programie WP.pl Krzysztof Gawkowski odniósł się do niedawnych słów Beaty Szydł, która krytycznie skomentowała Roberta Biedronia oklaskującego w PE rezolucję uderzającą w państwo polskie.

– Przypomnę jedno: kto w Polsce nie drukował wyroków Trybunału Konstytucyjnego? Kto jest za to odpowiedzialny? To jedna z przesłanek, za którą Beata Szydło stanie przed Trybunałem Stanu, bo my jako Lewica taki wniosek postawimy. Nasi prawnicy mówią, że ta przesłanka daje szansę, że Szydło za to odpowie – oświadczył Gawkowski w programie Wirtualnej Polsce.

Polityk dodał, że jego zdaniem Szydło była "nieudacznym premierem".– Doskonale o tym wie. Polskie państwo za PiS popiera swoich, a wszystkich innych obraża. Takim właśnie głosem jest głos Beaty Szydło, która obraża Biedronia – podkreślał Gawkowski.

Poseł ocenia, że państwo polskie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości "popiera swoich" i obraża każdego, kto stoi po drugiej stronie.