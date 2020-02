"Małgosiu, pomyśl zanim powiesz". Czarzasty o słynnych słowach Kidawy-Błońskiej

Do niecodziennej sytuacji doszło w poniedziałek podczas spotkania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z kołem gospodyń wiejskich w Międzyrzeczu. Jedna z osób zapytała kandydatkę KO, co w sytuacji, w której dwóch mężczyzn chce mieć dzieci. – Facet z facetem nie może mieć dziecka, po co zadaje pan takie pytanie – odpowiedziała Kidawa-Błońska. Po jej słowach sala wybuchła śmiechem. Całe zajście zarejestrowały kamery.

– To nie ma sensu i nie jest fajne, źle się z tym czujemy. Najpierw trzeba ułożyć sobie w głowie, a później mówić – ocenił polityk Nowej Lewicy.

Czarzasty o kampanii wyborczej: Każdy powie bzdury, byleby wygrać

– Każdy polityk podczas kampanii wyborczej opowie wszystkie bzdury i obieca wszystko, byleby wygrać. To dotyczy każdego – mówił o kampanii wyborczej w Polsat News Włodzimierz Czarzasty.

– Mamy dwa światy: pogardy pokazywany przez Lichocką i godności, który stanowi do niego kontrę. Andrzejowi Dudzie i PiS będzie się trudno od tego świata pogardy odkleić – mówił Czarzasty.

Polityk pytany był o słowa Andrzeja Halickiego, który stwierdził, że jeżeli prezydent Duda podpisze ustawę, to wybierze śmierć dla tysięcy chorych osób.

– Od języka się wszystko zaczyna. Jest kwestia odpowiedzialności za słowo. Halicki pokazuje groźbę sytuacji, z drugiej strony to będzie ośmieszane. PiS musi jako zareagować. Pieniądze na media publiczne są potrzebne. Problem nie leży w pieniądzach, ale w publikowanych treściach – ocenił lider Nowej Lewicy.