Salmonella w popularnej przyprawie. Sprawdź, czy masz ją w kuchni

Ostrzeżenie GIS dotyczy dwóch partii suszonej bazylii Bolinero, w których próbkach zbadanych w ramach kontroli urzędowej stwierdzono obecność bakterii Salmonella.

"Bazylia suszona może być dodawana do produktów spożywczych i spożywana bez obróbki termicznej. Pałeczki Salmonella mogą przeżyć nawet po długotrwałym przechowywaniu suchego produktu, a po spożyciu przez człowieka wywołać zatrucia pokarmowe, szczególnie jeśli dodawane są do produktów gotowych do spożycia" – napisano.

Wycofaniu podlegają partie o numerach 19.11 oraz 19.12 oznaczone datą minimalnej trwałości: 31.08.2021

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt: Bazylia otarta

Importer: ACOR Sp. z o.o., ul. Rawicka 43, 63-700 Krotoszyn

Zakład Konfekcjonujący: P.P.H.U. MAGRAMA, ul. Zaściankowa 48, 71-230 Szczecin

Dystrybutor: NETTO Sp. z o.o., ul. Motaniec 34, 73-108 Kobylanka.