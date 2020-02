Sięgaj wyżej z Bankiem Pekao S.A.

W 2009 r. udział Polski w europejskim OZE wynosił zaledwie 0,59 proc. W ciągu kolejnych 10 lat nastąpił jednak ogromny postęp, a moc działających instalacji zwiększyła się 3,5-krotnie, z 1,75 do 8,23 GW. Przełożyło się to na obecny udział na poziomie 1,53 proc., a widok dachów pokrytych kolektorami słonecznymi lub panelami fotowoltaicznymi na stałe wpisał się w polski krajobraz. Polacy przyzwyczajają się również do elektrycznych i hybrydowych samochodów oraz e-motocykli. W trosce o planetę można również wymienić węglowy kocioł centralnego ogrzewania, zainstalować w domu pompę ciepła oraz wymienić okna i drzwi.

Na cele ekologiczne

Wszystkie te cele można zrealizować z nową pożyczką Banku Pekao. Z jej preferencyjnych warunków może skorzystać każdy, nie tylko dotychczasowi klienci. Pożyczka może wynieść od 5 tys. do 50 tys. zł pod warunkiem, że co najmniej 80 proc. tej kwoty przeznaczone zostanie na zakup lub instalację jednego z poniższych celów ekologicznych:

odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, paneli/ogniw fotowoltaicznych,

kotłów centralnego ogrzewania (z wykluczeniem kotłów węglowych),

pomp ciepła,

okien, drzwi i materiałów do ocieplenia domu,

samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym.

– Bank Pekao wspiera osoby, które chcą zadbać o dobry klimat naszej planety. Dzięki nowej ofercie „Pożyczka Ekspresowa na cele ekologiczne” oferujemy naszym klientom możliwość pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, w którym żyjemy – mówi Wojciech Werochowski, dyrektor Departament Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Banku Pekao S.A.

Okres spłacania pożyczki można rozłożyć na dowolny okres aż do 10 lat, dzięki czemu wysokość raty można dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości. Specjalne warunki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych do 30 czerwca 2020 r.

Dla oszczędnych

Bank Pekao S.A. oferuje także atrakcyjną promocję dla klientów, która nie tylko daje im 3 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym, lecz także pozwala również otrzymać aż 200 zł premii za otwarcie Konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium Banku.

Aby otrzymać 200 zł, wystarczy do 31 marca 2020 r. ściągnąć aplikację PeoPay na smartfona i za jej pomocą założyć rachunek „na selfie” bez konieczności przychodzenia do oddziału banku.

Ci, którzy zdecydują się na założenie rachunku w placówce, otrzymają 100 zł premii. Jednocześnie, na selfie i w oddziałach, klienci mogą otworzyć konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 3 proc. w skali roku na cztery miesiące do 30 tys. zł wraz z Kontem Przekorzystnym oraz do 100 tys. zł z Kontem Świat Premium. Oferta dostępna jest dla nowych klientów oraz dla istniejących, nieposiadających konta osobistego lub mających nieaktywny rachunek w Pekao.

Konto Oszczędnościowe Banku Pekao w nowej ofercie jest nie tylko jednym z najwyżej oprocentowanych na rynku (3 proc. w skali roku), lecz także pozwala na bardzo rzadko spotykaną możliwość dokonywania z niego nieograniczonej liczby przelewów bez ponoszenia kosztów. Bezpłatne przelewy z konta oszczędnościowego bez limitu można zrealizować w bankowości mobilnej PeoPay. Oferta łącząca Konto Przekorzystne z Kontem Oszczędnościowym Banku Pekao jest doceniana w rankingach branżowych i została niedawno uznana za najkorzystniejszą dla klienta poszukującego taniego konta osobistego wraz z wysoko oprocentowanym kontem oszczędnościowym.

Kolejnej ofercie promocyjnej towarzyszy nowa odsłona kampanii „Bierz Życie za rogi”, w której bierze udział Sebastian Kawa, najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii. – Naszą ambicją jest dostarczanie klientom jak najlepszych rozwiązań. Po zeszłorocznej prezentacji karty rewolucyjnej, która przy płaceniu za granicą daje gwarancje niskich kursów i przyczyniła się do najlepszego kwartału pod względem sprzedaży kont w historii banku, przyszedł czas na ofertę dla oszczędzających. Inspirują nas ludzie, którzy stawiają sobie ambitne cele i „sięgają wyżej” – tłumaczy Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający w Pionie Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A.