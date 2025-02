Nawrocki ugrzązł

Dla tego pierwszego oznacza poparcie na poziomie regularnie powyżej 30 proc. (czasem grubo powyżej), podczas kiedy ten drugi zalicza od 25 do 29 proc. To oznacza, że o ile poparcie dla pana Trzaskowskiego w zasadzie regularnie przekracza to dla Koalicji Obywatelskiej, to u pana Nawrockiego jest odwrotnie: poparcie dla niego jest niezmiennie niższe niż dla partii, która go wystawiła (bo obywatelskość kandydata można wsadzić między bajki). Nic też nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić.