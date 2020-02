Jeden dostał pięścią po głowie, drugi gazem po oczach. Działacze Konfederacji zaatakowani podczas zbierania podpisów

Informację o ataku na działaczy Konfederacji przekazał na Twitterze Jakub Mierzejwski, Prezes Zarządu Okręgu Poznań i członek Rady Krajowej partii KORWiN. Jak przekazał, do zdarzenia doszło ok. godziny 13 w centrum Poznania przy ul. Półwiejskiej w okolicy pomnika Starego Marycha.

"Nieznani sprawcy jednego z uczestników zbiórki zaatakowali gazem pieprzowym, drugi został uderzony w głowę" – napisał. Mierzejewski poinformował, iż sprawa została zgłoszona na Komisariacie Policji Poznań Stare Miasto.







– Z relacji naszych działaczy wynika, że - jak co weekend - ustawili stoisko do zbiórki podpisów. W pewnym momencie podeszły do nich dwie ubrane na czarno osoby. Zapytały, czy są z Konfederacji. Gdy nasz działacz odpowiedział twierdząco, dostał pięścią po głowie. Drugi, starszy pan, który pakował nasze materiały do auta, ruszył koledze na pomoc. Wtedy dostał gazem pieprzowym – powiedział Mierzejewski w rozmowie z "Wyborczą".



Fakt zgłoszenia sprawy na policję potwierdził Piotr Garstka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. – Mamy takie zgłoszenie, policjanci je teraz przyjmują. Gdy ci działacze wchodzili już do auta po zakończonej zbiórce podpisów, ktoś do nich podszedł i psiknął ich gazem. Więcej szczegółów na razie nie znamy – poinformował.