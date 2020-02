Mobilizacja w PiS. Trwa nadzwyczajne posiedzenie klubu

Spotkanie ma być elementem wewnątrzpartyjnej mobilizacji. Zapadną na nim decyzje związane z kampanijną strategią i taktyką przed majowym plebiscytem. To dlatego na spotkanie zaproszono też Andrzeja Dudę – opisuje Gazeta.pl.

Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia ma być wystąpienie prezydenta. Wygląda na to, że kierownictwo partii chciało utrzymać wyjazd w ścisłej tajemnicy. Według doniesień medialnych, działacze informację o obligatoryjnym stawiennictwie otrzymali dopiero w poniedziałek. –Posłowie są wzywani na to posiedzenie na kilka godzin przed wydarzeniem – powiedział w rozmowie z gazeta.pl jeden z polityków PiS. I dodał: – To wyjątkowe posiedzenie klubu. Wszyscy muszą usłyszeć, że mamy jeden wspólny cel. I musimy go zrealizować.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 10 maja. Druga, jeśli będzie konieczna, dwa tygodnie później.