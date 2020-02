"Ja ich po prostu znam". Zabawna wymiana zdań w studiu TVP Info

Przypomnijmy, że w odpowiedzi na apel prezydenta, w najbliższy poniedziałek odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu. W trakcie posiedzenia przedstawiciele rządu mają przekazać informacja ws. sytuacji związanej z koronawirusem.

Komentując pomysł zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu, lider Konfederacji stwierdził, że nic nie wniesie to do dyskusji o koronawirusie. – Uważam, że pan prezydent popełnił błąd inicjując takie posiedzenie, bo 460 posłów nie będzie miało nic nowego i mądrego do powiedzenia w tej kwestii – stwierdził Bosak.

– Pan ujmuje kolegom posłom – stwierdził w odpowiedzi prowadzący program Adrian Klarenbach.

– Nie. Ja ich po prostu znam – odpowiedział Bosak. – Zwoływanie posłów na dwie, trzy godziny, jak nie ma żadnej specjalnej agendy (…) oprócz tego, że wszystkie siły polityczne będą się wzajemnie obwiniać – podkreślił dalej polityk.