"Pan pozdrowi brata, redaktorze". Minister komentuje zachowanie Tarczyńskiego

Kilka dni temu Dominik Tarczyński pochwalił się na Twitterze przypadkowym spotkaniem w pociągu z Adamem Michnikiem. Polityk PiS zamieścił nagranie, na którym podchodzi do dziennikarza i prosi go, "by pozdrowił brata". Zachowanie Tarczyńskiego wywołało falę kontrowersji. Teraz w zaskakującym tonie skomentował sprawę Paweł Mucha.

Szef "Gazety Wyborczej" i polityk PiS natknęli się na siebie w pociągu. Na nagraniu widać, że europoseł PiS podchodzi do Michnika, a następnie każe mu "pozdrowić brata". – Zabrakło panu języka tym razem? Do posła się pan boi odezwać? Pozdrowienia pan przekaże dla brata, a jak nie, to ja przekażę – kontynuował Tarczyński. Hasło "Pozdrów brata" odnosi się do Stefana Michnika - stalinowskiego, komunistycznego zbrodniarza, któremu pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej postawił 93 zarzuty dot. zbrodni przeciwko ludzkości. W kolejnym wpisie Tarczyński stwierdził, że "uwielbia poniżać zdrajców Polski". Wpisy i nagranie europosła wywołały falę krytyki. Teraz do wybryków Tarczyńskiego odniósł się prezydencki minister Paweł Mucha. Jak stwierdził, zachowanie Tarczyńskiego było niewłaściwe. – Nikt nie powinien nikogo rozliczać za zachowania brata, uważam, że Dominik Tarczyński zachowywał się niewłaściwie. Jeżeli można mieć pretensje do pana redaktora Adama Michnika za jego wypowiedzi, zachowania też bardzo często budujące negatywne emocje, bo takich wypowiedzi skrajnych pana redaktora jest bardzo wiele i takich nieakceptowalnych, jeżeli chodzi o język debaty też, ale nie usprawiedliwia to sytuacji rozliczania za zachowanie brata – ocenił Paweł Mucha w programie Wirtualnej Polski. Dalej podkreślił, że Tarczyński jest europosłem i nie jest związany ze sztabem prezydenta Andrzeja Dudy ani jego Kancelarią.