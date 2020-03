"Partia zawodowych sodomitów". Braun o Biedroniu i lewicy

W piątek wieczorem prezydent Andrzej Duda poinformował, że podpisał ustawę przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł TVP i Polskiemu Radiu.

W sobotę rano Robert Biedroń zorganizował przed siedzibą Telewizji Polskiej konferencji prasową. Zaapelował do prezydenta, by ten wycofał się z wyborów.

– Apeluję do Andrzeja Dudy: jeśli ma pan jeszcze jakikolwiek honor, to nie będzie pan startował w wyborach prezydenckich. To Jarosław Kaczyński powinien wystartować w tych wyborach, bo to on rządzi – mówił Biedroń.

Sprawę skomentował Grzegorz Braun w programie Polsat News. Jego zdaniem Biedroń „nie powinien należeć do malkontentów”. Poseł Konfederacji stwierdził, że tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, TVP „godzinami transmitowała konwencję partii zawodowych sodomitów pod wodzą kandydata Biedronia”.

Jego słowa w ostry sposób skomentowała poseł Lewicy Karolina Pawliczak. – Nie można słuchać tego wywodu pana posła – oceniła polityk.