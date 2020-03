Pociąg uderzył w quada. Nie żyją ojciec i syn

Jastrzębowski: Najlepszy wizerunkowo ruch prezydenta, Kurski kozłem ofiarnym

Prezydent chciał dać wyraźny sygnał – wspieram media publiczne, bo to wsparcie jest niezbędne, ale widzę też problemy. Zarzucacie mediom publicznym, że robią propagandę? To ja podpisuję ustawę o wsparciu, ale doprowadzam do dymisji...