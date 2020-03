"Heroina to zło". Służby przechwyciły duży przemyt narkotyków

– Kilka tygodni temu przedstawialiśmy największy w historii III RP udaremniony przemyt kokainy do Polski z Kolumbii, dzisiaj przedstawiamy kolejny wielki sukces polskich funkcjonariusz CBŚP i KAS, udaremniony przemyt heroiny – poinformował premier Morawiecki.

Jak tłumaczył polityk, akcja funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej trwała od wielu miesięcy.

– To była trudna operacja. Ludzie, którzy udaremnili przemyt, pracują wiele miesięcy w cieniu. Dlatego szczególny sposób chciałem podziękować funkcjonariuszom KAS i wszystkich służb, które chronią polskich granic, ale też przede wszystkim Polaków przed złem. Bo heroina to zło – mówił Morawiecki. – To nie tylko wartość dla przestępców, wartość powyżej 60 mln złotych, ale też ludzkie łzy, cierpienie, zdrowie i życie – dodał polityk.

– Grupy przestępcze wykorzystują zaawansowane technologie i tym większy szacunek dla naszych służb. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w to działanie. Dzięki temu Polacy mogą wiedzieć, że przemytnicy i przestępcy nie są wpuszczani do Polski – podkreślił dalej szef rządu. – Z roku na rok udaremniamy coraz większą kontrabandę. Dzięki temu zyskuje też budżet. Im bardziej jesteś uczciwy, tym więcej masz wrogów. Warto być uczciwym, bo dzięki temu Polska staje się lepsza. Dzięki temu tworzymy bardziej uczciwy i lepszy kraj – dodał premier.