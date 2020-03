Tusk przestrzega przed wojną informacyjną i "pożytecznymi idiotami". "Bądźmy odporni na wirus kłamstwa"

"Chiny i Rosja rozpoczęły wojnę informacyjną z Zachodem. Główne tezy: „wirus przyszedł z USA” oraz „Unia nic nie robi” rozpowszechniane są przez pożytecznych idiotów, także w Polsce. W czasach prawdziwej zarazy bądźmy odporni na wirus kłamstwa" – napisał na Twitterze Donald Tusk.

Miliard euro dla Polski z funduszy UE

Jak informowało kilka dni temu RMF FM, Polska otrzyma pomoc finansową z unijnego budżetu na walkę z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Według doniesień rozgłośni, chodzi o pokaźną sumę – miliard euro.

Chodzi o pieniądze z ogłoszonego we wtorek unijnego funduszu inwestycyjnego na walkę z wirusem, który docelowo ma wynosić 25 miliardów euro. Jak wskazała we wtorek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, pierwsza pula pieniędzy, którą będzie można od razu uruchomić wyniesie 7,5 mld euro. To pieniądze z niewydanych przez kraje UE zaliczek na projekty finansowane z funduszy strukturalnych.

Polskie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w piątek rano 3 kolejne przypadki koronawirusa. Liczba zakażonych w całej Polsce wzrosła do 61. Nowi pacjenci, którzy chorują na COVID-19 to dwie osoby z woj. zachodniopomorskiego (Szczecin) i jedna z w woj. mazowieckiego (Warszawa). Szef MZ Łukasz Szumowski zapowiedział wczoraj rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.