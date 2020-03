Ważny apel premiera: Troszczmy się o czworonożnych członków rodzin!

Z powodu koronawirusa hospitalizowane są 833 osoby, ponad 14 tys. objęto kwarantanną; a ponad 22 tys. zgłoszono do kwarantanny po powrocie do kraju – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Liczba osób hospitalizowanych wzrosła do 833. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi aktualnie 14531, zaś zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju 22979. Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 35 tys. 853 osoby. Badania w kierunku koronawirusa dały dotąd pozytywny wynik u 221 osób, pięć z nich zmarło.

Wraz ze wzrostem zakażeń, rośnie liczba fake newsów. Jeden z nich dotyczy zwierząt. W siecie pojawiła się nieprawdziwa informacja, jakoby zwierzęta przenosiły koronawirusa. Dotychczas nie ma badań potwierdzającycych to stwierdzenie. Szerząca się epidemia to nie powód ani usprawidliwienie do wyrzucenia zwierzęcia. Ten temat poruszył szef polskiego rządu.

"Jak do tej pory żadne specjalistyczne światowe instytucje, World Health Organization (WHO) i polskie służby nie potwierdzają tych rewelacji. Dlatego apeluję - w tych trudnych dniach troszczmy się nie tylko o swoich bliskich, ale również czworonożnych członków naszych rodzin! Nie pozwólmy, by padły ofiarą dezinformacji i braku opieki" – apeluje Mateusz Morawiecki.