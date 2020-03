Eurodeputowany: Miliardy na zielone inwestycje UE powinna dać na walkę z epidemią

Jak wygląda epidemia z perspektywy Parlamentu Europejskiego?

Bogdan Rzońca: No cóż, przyglądam się temu, co się dzieje i niestety, w Europie nie wygląda to najlepiej. Idzie ku gorszemu. Polska stanowi tu pozytywny wyjątek. Widać, że rząd staje na wysokości zadania, a zdecydowane decyzje są stawiane za wzór przez naszych zagranicznych partnerów w Europie. Przykre jest tylko to, że sytuację cynicznie, do ataków na rząd wykorzystuje opozycja. Atakuje prezydenta, premiera, za to, że coś robią. Widać, że wciąż opozycja jest totalna. Nie proponuje nic konstruktywnego.

Wirus połączył wszystkich. Choruje minister polskiego rządu, generałowie NATO, ministrowie w Hiszpanii. Kwarantannie poddany został wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans…

Także David Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Ja się czuję bezpiecznie, bo jestem w Polsce, ale w Unii Europejskiej, to co się dzieje, sprawia przygnębiające wrażenie. Niestety, Unia Europejska popełniła potworne błędy na początku epidemii. To będzie się mścić. Po pierwsze – nie było wypracowanego żadnego systemu zmierzenia się z takim kryzysem. To widać. Po drugie – wydaje się, że u unijnych polityków w pierwszym etapie wygrało podejście biznesowe nad moralnością.

To znaczy?

Unijni przywódcy w pierwszym okresie epidemii dbali głównie o interes ekonomiczny, przejmowali się wspólnym rynkiem, zyskami. To oczywiście bardzo ważne, ale nie może odbywać się kosztem moralności, życia i zdrowia ludzkiego. I jeszcze jedna rzecz – to też pokazuje na bankructwo pewnej idei globalizacji. Mówiącej, że historia się skończyła, że wszystkiego jest pod dostatkiem, że państwo może czegoś nie mieć, ale w globalnej wiosce wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Otóż nie! Jak czegoś nie mamy sami, sami nie wypracujemy, nie zadbamy o własne bezpieczeństwo, to nas nie będzie!

Pandemia wywołuje ogromny kryzys nie tylko zdrowotny, ale też ekonomiczny. Czy na forum unijnym są jakieś pomysły na to, by go przezwyciężyć?

Na rok 2020 Unia Europejska ma do rozdysponowania 170 miliardów euro. Wśród tych środków są też środki na tzw. zielone inwestycje. Polska zdecydowanie to popiera. W tej chwili jednak trzeba przede wszystkim ratować ludzi chorych i pomóc personelowi medycznemu. Więc te środki należy przesunąć właśnie na walkę z koronawirusem.

Unia jednak daje środki na walkę z epidemią.

Daje i to jest dobra informacja. Moim zdaniem należy jednak dokonać zmiany w budżecie i środki przeznaczone na tzw. zielony ład, przekazać na doposażenie szpitali. Myślę, że w dobie pandemii byłoby to społecznie uzasadnione i przez obywateli zrozumiane.