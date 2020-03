Bosak złożył podpisy do PKW. Polityk apeluje o przesunięcie wyborów

Aby zarejestrować kandydata w wyborach prezydenckich, sztab musi zebrać 100 tys. podpisów. Kandydaci mają czas na zebranie podpisów do 26 marca.

– W pierwszej kolejności chce serdecznie i gorąco podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w zbiórkę podpisów. To był zimowe miesiące, to nie były łatwe okoliczności do zbierania podpisów – mówił polityk na konferencji prasowej.

Bosak domaga się przesunięcia wyborów

Polityk jednocześnie podkreślił, że ze względu na epidemię koronawirusa domaga się przesunięcia terminu wyborów prezydenckich.

– Już za kilka tygodni powinny ruszyć szkolenia członków komisji wyborczych. Pojawiają się głosy, szczególnie ze strony polityków partii rządzącej, że partie opozycyjne mają słabsze sondaże, dlatego chcą przesunięcia terminu wyborów. Proszę państwa tu chodzi o troskę o wyborców, którzy mają mieć prawo bezpiecznie, bez lęku pójść do lokali wyborczych i zagłosować. Tu chodzi o troskę o dziesiątki tysięcy osób, które w przeprowadzenie wyborów mają być zaangażowane. Każdy kto ma głowę na karku i odrobinę zdrowego rozsądku, wie, że te osoby pracują po kilkanaście godzin, spotykając się z setkami, a niekiedy tysiącami ludzi jednego dnia. Jak to się ma do stanu zagrożenia epidemicznego chyba nikt nie wie – podkreślał polityk.