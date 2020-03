Budka: Wspólne działanie rządu i opozycji jest konieczne

– Dzisiaj premier przyznał że de facto mamy stan nadzwyczajny bez wprowadzania stanu nadzwyczajnego. Mówili o wielu miesiącach perturbacji gospodarczych, które nas czekają. Cieszę się, że to przyznali. Dlatego wspólne działanie rządu i opozycji jest konieczne. Jesteśmy do tego przygotowani, natomiast oprócz pakietu ekonomicznego mówimy wyraźnie: testy, testy, testy. Dzisiaj dochodzi do absurdalnej sytuacji, kiedy wyłączane są kolejne grupy zawodowe, które miały styczność z koronawirusem, idą na kwarantannę, bo nie przeprowadza się testów – mówił Budka w Polsacie.

Szef PO podkreślił, że opozycja dysponuje pakietem ustaw, który zostaną przesłane premierowi. – Wierzę w to, że rząd przedstawi jak najszybciej projekty konkretnych ustaw i chciałbym, żeby już one były przedyskutowane przez przedstawicieli klubów parlamentarnych, bo tutaj liczy się każdy dzień – przekonywał.

Polityk przekonywał, że konieczne jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, ponieważ samorządy i administracja publiczna mają wówczas narzędzia do skutecznej walki z tą epidemią. – Należy usiąść do stołu, przyjąć odpowiedni pakiet działań, które będą skutecznie podjęte przez parlament. Jesteśmy do tego gotowi i raz jeszcze proszę, żeby ci wszyscy, którzy uprawiają politykę, przestali chociaż na chwilę. By zajęli się wspólnym rozwiązaniem tych problemów. My jako opozycja, Koalicja Obywatelska jesteśmy do tego gotowi. Odłóżmy na kilka miesięcy politykę i zajmijmy się bezpieczeństwem Polek i Polaków – przemawiał lider PO.