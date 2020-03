"Stracili cierpliwość". Apel Estończyków do polskiego rządu

Na pierwszej stronie estońskiego dziennika "Postimees" ukazała się prośba do polskiego rządu o umożliwienie obywatelom Estonii powrotu do kraju przez Polskę. Tekst zauważył i udostępnił na Twitterze Tomasz Bielecki, dziennikarz i korespondent m. in. tygodnika "Polityka".

"Drogi polski rządzie! Estonia zawsze uważała Polskę za wielkiego przyjaciela. Marla, żona Johana Laidonera, szefa przedwojennej armii estońskiej, była Polką. W 1939 roku pozwoliliśmy uciec z Tallina polskiemu okrętowi podwodnemu »Orzeł«" – przypomina dziennik.

"Teraz prosimy o umożliwienie obywatelom estońskim powrotu do domu przez Polskę bez ograniczeń. Chcielibyśmy móc na was liczyć - teraz i w przyszłości" – czytamy w apelu do polskich władz opublikowanym w języku estońskim i polskim.