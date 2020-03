Egzamin z empatii

"Bezmyślność władz stolicy grozi wirusem. Jak sobie nie radzą, niech rezygnują"

– Rafał Trzaskowski nie wie, co ma w Warszawie. Jeżeli władze Warszawy, w tym prezydent, nie są w stanie sobie poradzić, to niech podadzą się do dymisji – mówi portalowi DoRzeczy.pl Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy.