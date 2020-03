Prezydent: Zwolnienie z ZUS na trzy miesiące wpisane do "tarczy antykryzysowej"

– Rozmawiałem dzisiaj z premierem, z panią minister rozwoju Jadwigą Emilewicz o tych zmianach, które zaproponowałem, a mianowicie wprowadzenie ulgi w postaci zwolnienia mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych na trzy miesiące z obowiązku płacenia ZUS-u – mówił prezydent, dodając, że zmiana ta została wprowadzona.

– Wprowadzono do projektu ustawy również na trzy miesiące zwolnienia z KRUS-u, a rolnicy, także ci prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, będą traktowani tak jak przedsiębiorcy i będą mogli liczyć na taką samą pomoc. Dodatkowo będą rodzice którzy wychowują dzieci do 8 roku życia będą mogli korzystać z zasiłku przysługującego na dziecko także w rodzinach rolniczych – dodawał.

Zakupy z Chin

Jak zapewnił prezydent Andrzej Duda "Polska ma zielone światło aby dokonywać w Chinach zakupów", miał go o tym poinformować rozmowie telefonicznej prezydent Chin Xi Jinping. Chodzio środki ochronne dla lekarzy i pielęgniarek. – I takie zakupy są wykonywane – już jutro przyleci do Polski samolot z Chin ze środkami ochronnymi dla lekarzy – dodał zapowiadając, że w kolejnych dniach przylecą do Polski kolejne samoloty z dostawami tych środków z Chin.