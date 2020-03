"Jestem już na ostatniej prostej do wyleczenia"

W całej Polsce badania w kierunku koronawirusa dały dotąd pozytywny wynik u ponad tysiąca osób (1 tys. 31). Czternaście osób zmarło.

Apel ministra Wosia

Minister środowiska Michał Woś 16 marca poinformował, że wykonał test na obecność koronawirusa, a wynik okazał się pozytywny. Dzień później donosił, że czuje się gorzej, jednak pozostaje w domu. Już 17 marca jednak trafił do szpitala, gdzie konieczne było podanie tlenu. Minister poinformował, że zarażone koronawirusem są także jego żona i córka.

Przedwczoraj Woś przekazał za pośrednictwem Twittera, że czuje się już znacznie lepiej. Dzisiaj w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie „Wydarzenia i opinie” w Polsat News, polityk potwierdził, że "jest na ostatniej prostej do wyleczenia".

– Jestem już na ostatniej prostej, można powiedzieć, do wyleczenia, bo jednak młody organizm trochę szybciej i sprawnie sobie radzi, ale nie zatęskniłem za mediami i nie po to przyjmuję zaproszenia, żeby mówić o własnym zdrowiu, tylko żeby gorąco zaapelować do wszystkich, zwłaszcza ludzi młodych, żebyśmy tego nie bagatelizowali, bo przebieg tej choroby może być naprawdę bardzo różny i chcę złożyć wyrazy głębokiego współczucia wszystkim rodzinom wszystkich tych 14 ofiar w Polsce – tłumaczył Woś.