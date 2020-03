Rząd przyjął projekt tzw. Tarczy antykryzysowej. Sejm zajmie się nią jutro

Tarcza to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resorty rozwoju, finansów i Ministrostwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według Ministerstwa Rozwoju jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

– Projekt Tarczy został przyjęty, wysłany do Sejmy i Rady Dialogu Społecznego – powiedziała Emilewicz w czwartek w TOK FM na pytanie, czy rząd przyjął tarczę. – Dziś mamy też ciąg dalszy konsultacji z opozycją – dodała.

Emilewicz podtrzymała też wcześniejsze zapowiedzi rządu, że projekt "Tarczy antykryzysowej" ma wejść w życie od pierwszego kwietnia tego roku.

Minister zapewniła, że rozwiązania zawarte w projektach zmian ustaw przewidują, że jeżeli przedsiębiorcy czy osoby prowadzące działalność gospodarczą zdecydują się, aby przez trzy miesiące nie płacić składek na ZUS, to zobowiązania, które powinni zapłacić, i tak zostaną dopisane do składki emerytalnej.

"Tarcza antykryzysowa" ma być odpowiedzią rządu na szerzącą się epidemię koronawirusa, pozwolić m.in. pracownikom i firmom przetrwać najtrudniejszy czas. Zakłada ona m.in.: pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla firm; dopłaty do wynagrodzeń; odroczenia w płatności podatku CIT; przedłużenie bankowych kredytów obrotowych dla firm. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł, czyli ok. 10 proc. polskiego PKB.