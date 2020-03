"Do Rzeczy" nr 13/14: Siła wiary w czasach zarazy

Na naszych oczach Kościół pod rządami pierwszego w pełni „soborowego" papieża marnuje kolejne dawane przez Opatrzność okazje do tego, co Prymas Tysiąclecia nazywał „wcielaniem się Kościoła w doczesność". – o reakcji Kościoła „otwartego" w obliczu pandemii w tekście „Kościół i wirus(y)" pisze Grzegorz Kucharczyk.

Agnieszka Niewińska w tekście „Rekolekcje on-line" wskazuje, jak po zaostrzeniu restrykcji, które odcięły katolikom możliwość chodzenia do kościołów, ci przenieśli się do Internetu. Część opozycji zbija kapitał polityczny na koronawirusie – ocenia Adam Bielan, rzecznik sztabu Andrzeja Dudy i europoseł PiS w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim. Gotowi na inni świat? – pyta Czytelników w tekście o takim tytule Rafał A. Ziemkiewicz. Zdaniem publicysty pandemia zmieni świat i Polska powinna pomyśleć, jak wyciągnąć z tego korzyści. Kamila Baranowska tropi fake newsy, dla których pandemia koronawirusa to idealne podłoże. W tekście „Festiwal kłamstw" pisze o tym, jak nieprawdziwe informacje wprowadzają dodatkowy chaos wśród ludzi, a na arenie międzynarodowej podkopują wizerunek Polski. Jacek Przybylski, który w czasie rozprzestrzeniania się pandemii wrócił z Portugalii i musiał został objęty kwarantanną opisuje jak wygląda 14 dni w zamknięciu. Swoje doświadczenia przestawia w tekście „Dziennik kwarantanny dziennikarza »Do Rzeczy«". Miliony dolarów i euro na walkę z koronawirusem przeznaczają światowe gwiazdy muzyki, kina czy sportu. Do kieszeni sięgnęli m.in. Kuba Błaszczykowski i Robert Lewandowski. I od razu pojawiły się pytania: Czy aby na pewno chodzi o walkę z pandemią? I czy jak na gwiazdorskie portfele ta pomoc nie jest za skromna? – Radosław Wojtas w tekście „Celebrycki grosz" pisze o tym, jak znani ludzie walczą z pandemią i jak jest to odbierane przez innych. Joanna Siedlecka odpowiada krytykom, którzy maja pretensje o wypominanie pisarzowi Włodzimierzowi Odojewskiemu współpracy z bezpieką. Wymyślony przez Chińczyków albo przez Amerykanów, a może przez koncerny farmaceutyczne – ludzie wciąż się zastanawiają, czy pandemia jest dziełem człowieka – Łukasz Zboralski analizuje „Wirusowe teorie spiskowe". A Maria Kądzielska w tekście „Mokre targi" wskazuje, jak wielkim zagrożeniem są azjatyckie miejsca handlu zwierzętami. Łukasz Warzecha analizuje rządowy pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w tekście „Jak uratować choć część polskich firm". Nie liczyłbym na pomoc pogody - mówi wirusolog prof. Włodzimierz Gut w rozmowie z Katarzyną Pinkosz i wskazuje, jak przez globalizację choroby stają się też globalnymi problemami. Na łamach „Do Rzeczy" również: Piotr Gociek o nowym serialu Netflixa „Angielska gra". Tomasz P. Terlikowski o drodze Stanisława Obirka i liberalnym katolicyzmie. Ponadto w numerze „Do Rzeczy": Rozmowa z Mariuszem Pilisem („Żądania bez podstawy prawnej"); Sebastian Ligarski o tym, jak walczono o prawdę na temat zbrodni w Katyniu („Katyń w czasach propagandy"); Rozmowa ze Stephenem Isaacsem o strategiach wobec pandemii („Trump może mieć rację"); Joanna Bojańczyk o tym, jak przetrwać kwarantannę („Sami w domu"). Najnowszy numer "Do Rzeczy" można kupić na stronie prenumerata.dorzeczy.pl. Nowy numer w sprzedaży od 30.03.2020