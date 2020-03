Premier: Przystępujemy do kolejnego etapu walki z koronawirusem

"Dziś przystępujemy do kolejnego etapu walki z koronawirusem. Nasze zmagania trwają już kilka tygodni i przynoszą wymierny skutek. Mamy jeden z najniższych wyników w Europie, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań i zgonów związanych z pandemią. Wprowadzone restrykcje okazały się skuteczne" – napisał szef rządu na swoim profilu na Facebooku.

Jak dodał, "jednak, w związku z docierającymi do nas z całego świata informacjami, musimy reagować zdecydowanie" i poinformował, że polski rząd pod jego przewodnictwem, we współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą i samorządami, wykorzystuje wszelkie dostępne środki, by uniknąć tego, co spotkało kraje bogatsze i zachód Europy.

"Robimy wszystko, by maksymalnie wypłaszczyć krzywą zarażeń i jednocześnie być przygotowanym na rosnącą liczbę chorych. Do tej pory zbudowaliśmy skutecznie funkcjonujący kordon sanitarny, jednak w wyniku analiz specjalistów, naszych własnych raportów i zaleceń World Health Organization (WHO) uznaliśmy, że niezbędne jest wprowadzenie kolejnych ograniczeń" – napisał.

Szef rządu wymienił też w jedenastu punktach najważniejsze z tych ograniczeń.

"1. Wprowadzamy limity osób w sklepach, na targowiskach i na poczcie - uzależniony od liczby kas, stoisk i okienek.

2. Nakazujemy zamknięcie salonów kosmetycznych, urody, zakładów fryzjerskich.

3. Zamykamy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane - w weekendy.

4. Wprowadzamy również ograniczenia w funkcjonowaniu hoteli oraz miejsc noclegowych.

5. Od 1 kwietnia wprowadzamy tzw. rozszerzoną formułę kwarantanny - osoby obejmowane kwarantanną zostaną albo poddane całkowitej izolacji, albo obligatoryjnie kwarantanną zostanie poddana również ich rodzina.

6. W zakładach pracy, biurowcach, fabrykach zwiększamy wymogi sanitarne - wprowadzamy obowiązek zachowania odpowiedniej, minimalnej odległości między stanowiskami pracy oraz stosowania środków ochrony osobistej i do dezynfekcji.

7. Odkładamy w czasie zabiegi rehabilitacyjne - z wyjątkiem ratujących życie, pilnych, wymaganych przez stan zdrowia.

8. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać poza domem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

9. W trosce o seniorów i osoby starsze, najbardziej narażone - wprowadzamy specjalne godziny zakupów w sklepach spożywczych i aptekach wyłącznie dla osób powyżej 65 roku życia.

10. Wyłączamy z użytkowania sieci rowerów miejskich, ograniczamy dostęp do parków, placów, bulwarów, promenad i zieleńców.

11. Zwiększamy limity dotyczące zachowania odległości i liczby pasażerów u przewoźników prywatnych, na wzór komunikacji publicznej" - czytamy.

"Wspólnie postawmy tamę pandemii!"

Premier wystosował także apel o "obywatelską odpowiedzialność". "Drodzy Państwo - wszyscy pragniemy, by nasze życie jak najszybciej wróciło do normy. Jednak aby tak się stało, musimy jeszcze na jakiś czas wykazać się obywatelską odpowiedzialnością, dyscypliną i solidarnością. Samoograniczanie się i dystans społeczny to najlepsze metody na walkę z koronawirusem. Wszystkie te odpowiedzialne zachowania i tymczasowe zakazy, wzmocnione działaniami rządu i poświęceniem lekarzy, ratowników, nauczycieli, aptekarzy, pracowników sklepów spożywczych i wszystkich innych ludzi, dzięki którym możemy bezpiecznie przebywać w domach, mając zapewnione podstawowe potrzeby, spowodują, że z tej walki wyjdziemy zwycięsko" – podkreślił premier.

Szef rządu zaapelował również, "byśmy wspólnie walczyli z nieodpowiedzialnymi zachowaniami społecznymi". "Reagujmy - pomagajmy starszym, ale zwracajmy również uwagę młodszym i łamiącym zakazy. To nasz wspólny interes. Dziś życzę wszystkim Polakom nadziei. Bo siły i determinacji na pewno nam nie brakuje. Wspólnie postawmy tamę pandemii!" – stwierdził.

Czytaj także:

Gorąco w Sejmie: Poprawki Senatu odrzucone. Zmiany w Kodeksie wyborczym zostają w specustawieCzytaj także:

"Ktoś musi w tej sprawie jasno powiedzieć politykom PiS...". Mocne słowa prof. Dudka