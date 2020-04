Paweł Lisicki poleca świąteczne wydanie tygodnika "Do Rzeczy"

Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy"

Najnowsze wydanie tygodnika "Do Rzeczy" to wydanie szczególne, specjalne. W wielkanocnym numerze mój artykuł, w którym opisuję pewne wieloletnie, długie śledztwo. W 2012 roku pewna profesor Harvardu ogłosiła, że odkryła starożytny papirus, w którym padło określenie "ewangelia żony Jezusa". Śledztwo wykazało, że jej twierdzenia są kompletnym fałszerstwem - tak najnowszy, świąteczny numer "Do Rzeczy" zapowiada redaktor naczelny Paweł Lisicki.