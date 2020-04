Kosiniak-Kamysz: Nie byłoby to możliwe, gdyby nie postawa Jarosława Gowina

Jarosław Gowin, wicepremier i minister szkolnictwa wyższego, oświadczył, że podaje się do dymisji z obu pełnionych dotychczas funkcji. Zaznaczył jednak, że jego ugrupowanie, Porozumienie, pozostaje częścią Zjednoczonej Prawicy. Na funkcję wicepremiera rekomendował minister rozwoju Jadwigę Emilewicz. W tle spór o sposób przeprowadzenia majowych wyborów prezydenckich.

Lider ludowców na briefingu prasowym w Sejmie wyraził satysfakcję, że Sejm nie wprowadził do porządku obecnego posiedzenia projektu PiS ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich wraz z autopoprawką zakładającą, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. ma być to jedyny sposób oddania głosu.

– Dobrze, że zostało zablokowane, mam nadzieję na trwałe, wprowadzanie do porządku obrad projektów, które nie służą pomocy w czasie kryzysów i zajmują tylko i wyłącznie uwagę a nie przynoszą efektów dla naszych rodaków. Te rozważanie nie powinny mieć dzisiaj miejsca, dlatego głosowaliśmy - wszyscy posłowie klubu Koalicji Polskiej – przeciwko wprowadzeniu tych rozwiązań – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wyraził przekonanie, że "nie byłoby to możliwe, gdyby nie postawa Jarosława Gowina" i posłów Porozumienia, którzy zagłosowali przeciwko lub wstrzymali się od głosu. – A także gdyby nie postawa Jarosława Gowina, który w poprzednim tygodniu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy poddał w wątpliwość ten owczy pęd do wyborów 10 maja i to na pewno trzeba docenić – dodał Kosniak-Kamysz.