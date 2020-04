MSWiA dementuje informacje "Wyborczej"

Dlaczego pacjentkę z ewidentnymi objawami COVID-19 karetka przywozi do zwykłego szpitala, a nie do lecznicy MSWiA przy Wołoskiej? W tym szpitalu, przekształconym w placówkę dla zarażonych koronawirusem, jest ponad 400 wolnych miejsc. Jak zapewnia MSWiA, jest też ponad 2,6 tys. personelu gotowego do pracy z zakażonymi – tłumaczy na łamach „GW” Małgorzata Zubik.

Autorka tekstu twierdzi, że szpital MSWiA nie chce przyjmować pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, a dopiero tych, u których już stwierdzono zakażenie. Inne warszawskie placówki skarżą się jednak, że oznacza to narażanie ich pracowników. Poza tym, nie zawsze pacjent u którego stwierdzono już zakażenie jest w na tyle dobrym stanie, że można go przewieźć do innego szpitala.

MSWiA o artykule w "Wyborczej"

Do informacji podawanych przez Zubik odniosło się MSWiA. „Informujemy, że Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie przyjmuje i będzie przyjmował pacjentów zarażonych koronawirusem” – czytamy w oświadczeniu.

„Dzisiejszy artykuł »Setki wolnych łóżek« (…) kłamliwie sugeruje, że szpital nie chce nieść pomocy potrzebującym pacjentom. Wysnuwanie tego typu hipotez jest szkodliwe i nierzetelne z punktu widzenia obiektywizmu dziennikarskiego. Autorka, świadomie lub nieświadomie, błędnie zinterpretowała informację dotyczącą liczby wolnych łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID, czym wprowadziła czytelników w błąd” – podaje dalej MSWiA.

„Wyjaśniamy, że Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie jest bardzo dobrze przygotowany do przyjmowania i leczenia pacjentów zarażonych koronawirusem. Placówka posiada niezbędny sprzęt oraz kadrę gotową do opieki nad pacjentami. CSK MSWiA współpracuje także z innymi szpitalami w zakresie opieki nad pacjentami (SPCSK WUM przy ul. Banacha oraz Szpitalem Bródnowskim) w zakresie przejmowania od tych jednostek pacjentów z COVID i jest przygotowany na przyjmowanie chorych” – czytamy dalej.