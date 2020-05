Zaradkiewicz uchylił zarządzenie Gersdorf. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną

Zarządzenie pełniącego obowiązki I prezesa SN Kamila Zaradkiewicza uchyla podjęte 20 kwietnia zarządzenie prezes Gersdorf. Była prezes SN nakazała przekazanie spraw rozpatrywanych dotychczas przez Izbę Dyscyplinarną SN do innych izb tego sądu – Karnej i Pracy. Decyzja Gersdorf miała związek z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia br.

TSUE zobowiązał wówczas Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska.

Sędzia Zaradkiewicz zdecydował, że sprawy dyscyplinarne sędziów wpływające do SN przekazywane mają być do sekretariatu I prezesa SN, w którym będą przechowywane do czasu wydania ostatecznego orzeczenia przez TSUE i utraty mocy postanowienia z 8 kwietnia lub do czasu wydania wyroku przez polski Trybunał Konstytucyjny w sprawie zainicjowanej pytaniem Izby Dyscyplinarnej.

P.o. prezesa SN uzasadnia swoją decyzję tym, że zarządzenie z 20 kwietnia wykracza poza zakres, w jakim postanowienie TSUE zobowiązuje je do wykonania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Polski rząd wskazywał już wcześniej, że wniosek KE był nieuzasadniony i wykraczał poza kompetencje przysługujące Komisji.