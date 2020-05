"Wyciągamy rękę do PiS". Nowa propozycja Lewicy ws. wyborów

Podczas niedzielnej konferencji prasowej politycy Lewicy poinformowali o swojej propozycji dotyczącej rozwiązania zamieszania związanego z wyborami prezydenckimi.

Szef klubu Lewicy zaprosił polityków wszystkich partii mających reprezentację w Sejmie na spotkanie w najbliższą środę, 13 maja.

– Nie stawiamy warunków wstępnych, chcemy odbyć spotkanie które pozwoli zastanowić się jak w Polsce przeprowadzić uczciwe, wolne, bezpośrednie i konstytucyjne wybory – mówił Krzysztof Gawkowski. – Wyciągamy rękę do PiS, do innych partii opozycyjnych i mówimy "chodźmy razem, usiądźmy do stołu razem" – dodawał.