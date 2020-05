Rzecznik KGP: Wyzdrowiało 83 ze 170 policjantów zakażonych koronawirusem

– Już 83 policjantów zakażonych koronawirusem wyzdrowiało, ale niestety od początku działań zwalczających pandemię 170 policjantów, którzy, na co dzień z wielkim poświęceniem i poczuciem obowiązku wykonują swoje zadania, zostało zakażonych – przekazał Ciarka.

Od początku działań ponad 2,7 tys. łącznie funkcjonariuszy było na kwarantannie, obecnie przebywa ich 301. – Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym. Liczymy na wzajemne zrozumienie – zaapelował rzecznik KGP.

Policjanci już ponad 5,3 mln razy sprawdzili osoby skierowane na kwarantannę. – Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 92 tys. osób poddanych kwarantannie, w ok. 260 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych. W 15 przypadkach zwrócono się do nas z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci itp – poinformował Ciarka.

Ok. 21-23 tys. policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy Straży Miejskich oraz żołnierzy, głownie z Żandarmerii Wojskowej i WOT prowadzi działania prewencyjne, aby zapewnić́ bezpieczeństwo, porządek publiczny i powstrzymać zakażenia między osobami.

– W pierwszej kolejności zawsze apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń, informujemy i przekazujemy komunikaty, również - jeżeli to możliwe - przy pomocy urządzeń nagłaśniających. Zwracamy uwagę na odstępy między osobami, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zakaz grupowania się. Stosujmy się do obowiązujących zasad, aby wspólnie zadbać́ o zdrowie Polaków – wyjaśnił rzecznik.

Poinformował, że skontrolowanych zostało prawie 197 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej, tylko ostatniej doby to ponad 2,6 tys. Ciarka pochwalił kierowców autobusów komunikacji miejskiej i motorniczych za skuteczne egzekwowanie przepisów. Funkcjonariusze tylko sporadycznie stwierdzali uchybienia.

W ocenie Ciarki Polacy w zdecydowanej większości stosują się do obowiązujących ograniczeń. – Odpowiedzialnie i na ogół zdyscyplinowanie podchodzimy do zasad zdrowego życia w obecnej chwili. Dzięki temu krzywa przyrostu zachorowań nie jest tak duża – powiedział rzecznik