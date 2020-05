PiS prowadzi, Konfederacja wyprzedza Lewicę

Sondaż przeprowadzono na zlecenie portalu Onet. W badaniu PiS uzyskał 37,7 proc. poparcia, co daje ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego niepodważalny status lidera. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą chce obecnie głosować 15,6 proc. respondentów. Ostatnie miejsce na podium przypadło Koalicji Polskiej (PSL+Kukiz'15) z wynikiem 12,8 proc.

Konfederacja może poszczycić się wynikiem na poziomie 8,7 proc. poparcia. Tuż za nią plasuje się Lewica, którą popiera 8,2 proc. badanych. 1,7 proc. ankietowanych zaznaczyło opcje "inna", a z kolei aż 15,3 proc. stwierdziło, że nie wie na kogo zagłosuje.

Jednocześnie 50,3 proc. badanych zadeklarowało gotowość do udziału w wyborach do parlamentu - 36,8 proc. zapewniło, że "zdecydowanie" wzięłoby w nich udział, a 13,5 proc., że "raczej" by uczestniczyło. 27,6 proc. respondentów "zdecydowanie nie" wzięłoby udziału w wyborach, a 18,6 proc. odparło, że "raczej nie".

Sondaż został przeprowadzony w dniach 8-9 maja 2020 roku na grupie 1100 osób. Badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

