"Ta władza nie potrafi dobrze złożyć prostego zamówienia". Budka oskarża rząd

14 kwietnia na warszawskim lotnisku Chopina wylądował samolot Antonow. Na pokładzie przywiózł około 80 ton sprzętu do walki z pandemią koronawirusa – maseczki, kombinezony czy rękawiczki. Według ustaleń Onetu, kupione przez spółki skarbu państwa maseczki, które przyleciały największym samolotem świata, nie spełniają certyfikatów bezpieczeństwa.

– To wielki skandal – ocenił Borys Budka. – To widać, że ta władza nie potrafi zrobić prostego zamówienia. To wszystko było propagandowym zabiegiem, że cokolwiek robią w walce z COVID-19 – dodawał.

Zdaniem lidera PO, rząd Prawa i Sprawiedliwości zbyt późno zareagował na zagrożenie koronawirusem w Polsce. – Przypomnę, że pan minister Szumowski chwalił się, że był na nartach, że nie było wiele do zrobienia, że to tak minie. Później próbował nadrobić stracony czas. To są dziesiątki milionów złotych, które mogły zostać wyrzucone w błoto, dlatego prowadzimy kontrole w ramach akcji poselskich, będziemy żądać określonych wyjaśnień i przewidujemy polityczną odpowiedzialność ministra Szumowskiego – mówił.