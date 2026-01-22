Inauguracja Rady Pokoju. Polska nie złoży podpisu

W czwartek odbędzie się spotkanie inauguracyjne Rady Pokoju Donalda Trumpa. Prezydent Nawrocki wskazuje, że polski porządek prawny wymaga, aby akceptacji parlamentu.

– W związku z tym jasnym jest, że na jutrzejszym spotkaniu, na które prezydent otrzymał zaproszenie i potwierdził swoją obecność, do złożenia podpisu w sensie prawnym i faktycznym, nie dojdzie. Natomiast jasnym jest, że Polska wyraża pewne obiektywne zainteresowanie dalszym rozwojem sytuacji wokół Rady Pokoju, dalszą współpracą ze Stanami Zjednoczonymi – mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Polityk dodał, że opinia MSZ w tej sprawie, o jaką wystąpił prezydent jest niezwykle lakoniczna "choć jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy, że jedyne kompetencje w polityce zagranicznej to posiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych". Z opinia ma jednak wynikać "pewne zainteresowanie także i strony rządowej tą inicjatywą".

Przydacz stwierdził, że Stany Zjednoczone przyjmują "z pełnym zrozumieniem" sytuację prawną Polski.

Nowa organizacja Trumpa. Czym ma być Rada Pokoju?

Przypomnijmy, że Rada Pokoju to najnowsza inicjatywa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Celem nowej organizacji ma być zarządzanie Strefą Gazy. Jej działania mogą jednak wykraczać poza ten obszar.

W skład Rady Pokoju dla Gazy, oprócz Donalda Trumpa jako przewodniczącego, wchodzą również m.in. sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, specjalny wysłannik Waszyngtonu Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner, a także były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. Z doniesień mediów wynika, że zaproszenie do organizacji otrzymało łącznie 49 państw. Wśród nich znalazły się m.in. Polska, Niemcy, Francja, Węgry, Włochy, Ukraina, ale również Rosja, Białoruś i Izrael.

Państwa członkowskie mają być wybierane przez amerykańskiego przywódcę na 3-letnią kadencję, chyba że zapłacą 1 mld dolarów. W takim przypadki otrzymają status stałego członka.

