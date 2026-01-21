Poseł do Żurka: Będziesz pan siedział. Zobaczymy pana śmiech za dwa lata

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu tzw. ustawy praworządnościowej, a także pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizującego ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pierwsza ustawa zakłada uregulowanie statusu tzw. neosędziów, dzieląc ich na trzy kategorie: zieloną, żółtą i czerwoną. Wobec każdej z grup przewidziane są odrębne działania.

Kowalski do Żurka: Za dwa lata będziesz pan siedział

W trakcie dyskusji w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał z mównicy poseł Janusz Kowalski. – Panie Żurek powiem krótko, będziesz pan siedział za dwa lata. Będziesz pan siedział na ławie oskarżonych, przed Trybunałem Stanu – artykuł 127 kodeksu karnego zamach stanu. Między innymi za to, co teraz dzieje się w Krajowej Radzie Sądownictwa, za to, że policja bezkarnie weszła do KRS, za to, że rozpruwa szafy polskich sędziów – powiedział parlamentarzysta.

Kowalski wyraził nadzieję, że proces Żurka ruszy już za dwa lata i następne dwadzieścia lat spędzi on w więzieniu. – Za to, co pan zrobił z polskim wymiarem sprawiedliwości. Za krzywdę ks. Michała Olszewskiego, za atakowanie polskich sędziów, za krzywdę polskich rodzin – kontynuował, wskazując, że przez nieuznawanie rozstrzygnięć tzw. neosędziów teraz na wolność wypuszczani są przestępcy.

– Będziesz pan panie Żurek odpowiadał przed prokuratorem, niech się pan modli, żebym to ja za to nie odpowiadał. Ten śmiech, zobaczymy za dwa lata panie Żurek pana śmiech – zapowiedział Kowalski. – Już dzisiaj może pan szukać sobie z Romanem Giertychem we Włoszech jakiejś lokalizacji. I tak pana znajdziemy, przyprowadzimy, będziesz pan siedział – podsumował.

Szefowa KRS: Projekt ustawy praworządnościowej niekonstytucyjny

W Sejmie swoje wystąpienie miała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, która przekonywała, że regulacja jest sprzeczna z konstytucją, alogiczna i sprzeczna wewnętrznie. Oceniła ją jako "dzieło szaleństwa".

Jej zdaniem rzeczywistym jej celem jest polityczna zemsta, a konsekwencją będzie doprowadzenie do zdegradowania części sędziów.

– Autorzy projektu nie dostrzegają, że postępowanie przed KRS nie jest postępowaniem prowadzącym do powołania sędziego. Proszę uważnie przeczytać artykuł 179 konstytucji. Otóż etap powołania sędziego jest całkowicie związany z prezydentem. Uchwała KRS tylko początkuje ten proces – powiedziała Pawełczyk-Woicka

