"To sprawa fundamentalna". Prezydent: Gwarantuję utrzymanie obecnego kursu

Prezydent odwiedził rozgłośnię w niedzielę rano.– 5 lat temu, priorytetem było dla mnie odwrócenie wektorów w polityce wewnętrznej. Najważniejszym postulatem, który podnosili ludzie, było obniżenie wieku emerytalnego – wskazał Andrzej Duda. 24 maja przypada 5. rocznica zwycięstwa polityka PiS nad Bronisławem Komorowskim w wyborach prezydenckich 2015 roku.

– Największą zmianą ostatnich lat było ukierunkowanie na rodzinę. Państwo polskie wyciągnęło do niej rękę i powiedziało, że zasługuje na wsparcie w trudzie wychowania (...) Jeśli Polacy ponownie mi zaufają, gwarantuję utrzymanie obecnego kursu. To dla mnie sprawa fundamentalna – zapewnił prezydent.

Andrzej Duda zaznacza, że najważniejsze dla niego jest wsłuchiwanie się w głos Polaków: – "Niech nam pan przywróci godność" – to słowa, które usłyszałem podczas jednego ze spotkań w poprzedniej kampanii. Zrozumiałem to w wielu aspektach i tym chciałem się kierować (..) Odbyłem ponad 100 wizyt międzynarodowych, odwiedziłem wszystkie powiaty w Polsce. To aktywna prezydentura.

Prezydent nie ukrywa dumy z kształtu obecnych relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. – Jestem dumny, że w czasie mojej prezydentury doszło do zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Patrzę na moją służbę dla Rodaków przez pryzmat spraw, które udało się załatwić dla Polski – wskazał.

