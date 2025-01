"Nie jesteśmy Braunem czy Zandbergiem". Nitras uderza w byłego sojusznika

Kandydat KO na prezydenta zaskoczył ostatnio stwierdzeniem, że odradzał Niemcom prowadzenie polityki "otwartych drzwi", która doprowadziła do kryzysu migracyjnego za czasów rządów kanclerz Angeli Merkel.

– Angela Merkel, wpuszczając do Niemiec tylu uchodźców, popełniła kolosalny błąd. Byłem wówczas ministrem ds. europejskich i tłumaczyłem Niemcom, że nie wolno nam mówić: „Welcome, przyjeżdżajcie wszyscy", nawet gdyby tak dyktowało nam sumienie. Najpierw trzeba było zabezpieczyć sytuację, zapanować nad przepływami ludzi, a potem dopiero myśleć o ewentualnej solidarności – powiedział prezydent Warszawy.

Polityk Platformy Obywatelskiej postulował również ograniczenie programu 800 plus dla obywateli Ukrainy.

Nitras: Jesteśmy partią środka

Minister sportu Sławomir Nitras zapewnił, że wypowiedzi prezydenta Warszawy nie oznaczają nagłej zmiany światopoglądu.

Jak podkreślił, „Rafał Trzaskowski nie wyrzeka się żadnych wartości”. – Rafał Trzaskowski, KO – my jesteśmy partią środka, my jesteśmy partią centrum – mówił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Jednocześnie stwierdził, że jego środowisko polityczne dostrzega „problem wolności obywatelskich w Polsce”. – Po 8 latach rządów PiS-u mamy dramatyczną sytuację z prawami kobiet, prawami mniejszości, ale też pewnych grup zawodowych – mówił Nitras. – Zawsze w takich sytuacjach bronimy słabszych, atakowanych. Natomiast Rafał Trzaskowski jest kandydatem środka – dodał.

Polityk KO wymienia Zandberga obok Brauna i Kowalskiego

Sławomir Nitras podkreślił, że obecnie potrzeba polityków umiarkowanych.

– W czasach zamętu, kiedy wydaje się wielu, że wyborcy w różnych częściach świata oczekują polityków radykalnych, ekspresyjnych – co albo piórami rzucają po podpisaniu dokumentów, albo nie wiadomo, czy wykonują saluty rzymskie, czy coś innego – tak naprawdę świat potrzebuje ludzi stonowanych – powiedział minister sportu. – Ludzi, którzy zanim powiedzą, to się trzy razy zastanowią, którzy dostrzegają różne racje – dodał,

Polityk Platformy Obywatelskiej wskazał również na polityków, od których daleko jego ugrupowaniu. Co ciekawe, pasło nazwisko niedawno sojusznika.

– My nie jesteśmy ideologiczni, my nie jesteśmy Januszem Kowalskim czy Grzegorzem Braunem, czy Adrianem Zandbergiem – zaznaczył Nitras. – My się nie naczytaliśmy wszystkiego w książkach i próbujemy dostosować rzeczywistość do tego, co jakiś ideolog napisał. My do każdego problemu – i tu też jest mowa o Rafale Trzaskowskim – podchodzimy praktycznie – stwierdził minister.

